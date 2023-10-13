Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США — самая влиятельная страна в мире и у неё хватит ресурсов, чтобы одновременно поддерживать и Израиль, и Украину.

Слова главы американского минобороны приводит сайт ведомства.

"США – это самая влиятельная страна в мире. И мы по-прежнему полностью способны проецировать силу, соблюдать наши обязательства и направлять ресурсы на несколько полей военных действий. Мы будем поддерживать Израиль так же, как поддерживаем Украину", — заявил Остин.

По его словам, Штаты "могут ходить и жевать жвачку одновременно".

Ранее в Белом доме рассматривался вариант о том, чтобы в один законопроект одновременно включить помощь Украине и Израилю.

Но в итоге в Конгресс был внесён законопроект о предоставлении отдельно Израилю военной помощи для ПВО на 2 млрд долларов.

Ранее мы писали, что глава Пентагона прибыл с визитом в Израиль. Ожидалось, что Остин встретится с премьером Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и членами израильского военного кабинета, чтобы обсудить дальнейшие действия и потребности Израиля.

Мы также сообщали, что в Пентагоне назвали сроки новой встречи в формате "Рамштайн".