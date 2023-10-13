В пятницу, 13 октября, в Израиль прилетел министр обороны США Ллойд Остин.

Видео прибытия главы Пентагона публикуют Telegram-каналы.

Ожидается, что Остин встретится с премьером Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галантом и членами израильского военного кабинета, чтобы обсудить дальнейшие действия и потребности Израиля.

Напомним, накануне в Израиль прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен и встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Блинкен сравнил ХАМАС с ИГИЛ и заявил, что "пока существует Америка", Израилю не придется защищаться одному.

В то же время вчера в Белом доме сообщили, что США не имеют планов воевать на стороне Израиля, который тоже этого не хочет.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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