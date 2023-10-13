США не имеют планов воевать на стороне Израиля, который тоже этого не хочет.

Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

"Нет ни намерений, ни планов и, честно говоря, желания со стороны израильтян, чтобы наши боевые части принимали участие в этом конфликте", - сказал Кирби.

Напомним, ранее заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Джон Файнер говорил, что США не будут посылать свои войска в Газу для спасения заложников.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "пока существует Америка", Израилю не придется защищаться одному.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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