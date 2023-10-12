США не будут посылать свои войска в Газу для спасения заложников.

Об этом сообщил заместитель советника по национальной безопасности Белого дома Джон Файнер в эфире NBC.

"Мы не рассматриваем возможность присутствия США на местах", - сказал Файнер.

Он добавил, что действовать в секторе Газа трудно, при планировании возможных операций по освобождению возникает много вопросов.

В то же время, по его словам, американские эксперты консультируют израильтян, как лучше действовать.

По оценкам чиновников, в заложниках ХАМАС находятся 100-150 человек, включая пропавших без вести американских граждан.

Напомним, сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен.

На днях ХАМАС пригрозил за каждый удар Израиля по жилым домам казнить в прямом эфире захваченных заложников.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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