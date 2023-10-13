Главком ВСУ Валерий Залужный провел первый телефонный разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном.

Об этом Залужный сообщил на своей странице в Facebook.

Главком подробно ознакомил коллегу с ситуацией на фронте, обсудили потребности ВСУ - средства ПВО, артиллерийские системы и снаряды. Отдельно остановились на подготовке украинских военных и восстановлении подразделений.

Напомним, 29 сентября генерал Марк Милли передал полномочия главы Объединенного комитета начальников штабов экс-главе штаба Воздушных сил и второму темнокожему на этом посту Чарльзу Брауну.

На днях Чарльз Браун высказал убежденность, что Украина продолжит наступление зимой.

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