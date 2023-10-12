США стали активнее склонять правительства европейских стран к тому, чтобы начать использовать замороженные резервы российского центрального банка для помощи Украине.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

"США стали гораздо более открыты для использования российских резервов", - говорит собеседник издания.

Речь идет о сумме около 300 млрд долл. Из них только 5 млрд долл. находится в США.

Руководители центральных банков европейских стран не склонны к такому решению. Эксперты давно предупреждают, что простое взятие этих денег столкнется с юридическими проблемами и создаст серьезные финансовые риски.

Даже самые оптимистичные американские сторонники перенаправления этих активов Украине полагают, что на это потребуются месяцы, если не больше года.

WP напоминает, что США столкнулись с проблемами в одобрении нового пакета помощи Украине. Чиновники настаивают, что это не связанные процессы.

"Официальные лица США непреклонны в том, что российские банковские резервы не могут заменить новую чрезвычайную военную и экономическую помощь из Вашингтона, которая необходима Украине, чтобы пережить следующие несколько месяцев войны", - пишет WP.

Пока США одобрили европейское предложение обложить налогом доходы российских банков и передать их Украине.

Ранее Бельгия объявила, что передаст Украине в следующем году 1,7 млрд евро таких доходов.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.