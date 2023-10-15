Израиль возобновил поставку воды на юг сектора Газа, чтобы побудить жителей севера эвакуироваться на юг.

Об этом сообщает Sky News Arabia.

"Решение открыть воду в определенной точке для жителей южной части сектора Газа, согласованное между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом, соответствует нашей политике и позволяет ужесточить беспрецедентную всеобщую блокаду Газы без электричества, без воды и без топлива до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен", - заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

Также о том, что Израиль уведомил США о возобновлении подачи воды, сообщили и в Вашингтоне.

Тем временем газета Financial Times со ссылкой на источники пишет, что ХАМАС рассматривает возможность освободить гражданских заложников.

По данным издания, Катар и США активно работают над соглашением об освобождении заложников, захваченных боевиками во время атаки на Израиль. Данное соглашение потребует от Израиля приостановить бомбардировки сектора Газа, чтобы позволить ХАМАС безопасно освободить заложников и обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи на территорию анклава.

"Вчера состоялись позитивные встречи, и ХАМАС, похоже, готов освободить гражданских заложников, но ХАМАС заявляет, что не может сделать этого, пока продолжаются бомбардировки. Им нужно, чтобы израильтяне прекратили бомбить Газу на короткое время, чтобы безопасно освободить пленников", - рассказал Financial Times источник.

Напомним, на днях армия Израиля призвала жителей города Газы эвакуироваться на юг "для обеспечения своей безопасности".

После этого в ООН призвали Израиль отменить приказ об эвакуации из северной части сектора Газа. По оценке организации, такая эвакуация повлечет за собой перемещение более миллиона человек и приведет к "разрушительным гуманитарным последствиям".