Вода подается только на юг сектора Газа. Иллюстративное фото

Израиль возобновил поставку воды на юг сектора Газа, чтобы побудить жителей севера эвакуироваться на юг.

Об этом сообщает Sky News Arabia.

"Решение открыть воду в определенной точке для жителей южной части сектора Газа, согласованное между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом США Джо Байденом, соответствует нашей политике и позволяет ужесточить беспрецедентную всеобщую блокаду Газы без электричества, без воды и без топлива до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен", - заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац.

Также о том, что Израиль уведомил США о возобновлении подачи воды, сообщили и в Вашингтоне.

Тем временем газета Financial Times со ссылкой на источники пишет, что ХАМАС рассматривает возможность освободить гражданских заложников.

По данным издания, Катар и США активно работают над соглашением об освобождении заложников, захваченных боевиками во время атаки на Израиль. Данное соглашение потребует от Израиля приостановить бомбардировки сектора Газа, чтобы позволить ХАМАС безопасно освободить заложников и обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи на территорию анклава.

"Вчера состоялись позитивные встречи, и ХАМАС, похоже, готов освободить гражданских заложников, но ХАМАС заявляет, что не может сделать этого, пока продолжаются бомбардировки. Им нужно, чтобы израильтяне прекратили бомбить Газу на короткое время, чтобы безопасно освободить пленников", - рассказал Financial Times источник.

Напомним, на днях армия Израиля призвала жителей города Газы эвакуироваться на юг "для обеспечения своей безопасности".

После этого в ООН призвали Израиль отменить приказ об эвакуации из северной части сектора Газа. По оценке организации, такая эвакуация повлечет за собой перемещение более миллиона человек и приведет к "разрушительным гуманитарным последствиям".

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