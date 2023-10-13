Армия Израиля подтверждает, что по меньшей мере 120 заложников, захваченных на юге страны, ХАМАС удерживает в Газе.

Об этом пишет NBC News.

Также ЦАХАЛ сообщил, что в последние сутки он совершил "локализованные рейды" в сектор Газа. В них принимали участие как пехотные, так и танковые подразделения.

Армия обороны Израиля уточнила телеканалу Fox News, что подразделения пехоты и танки вошли в сектор Газа в пятницу для проведения локальных рейдов и это не является началом наземной операции.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.