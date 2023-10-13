Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, ранее записавшийся в армейский резерв, разругался с ведущим в эфире SkyNews после вопроса о гуманитарной катастрофе в Газе.

Приводим расшифровку перебранки телеведущего и экс-премьера Израиля.

Ведущий: Что насчет тех палестинцев в больнице, которые находятся на аппарате жизнеобеспечения, младенцах и инкубаторах, поскольку Израиль отключит электричество?

Беннет: Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о палестинских гражданских? Что с вами не так? Вы что, не видели, что случилось? Мы сражаемся с нацистами. Так что мир может прийти и дать им всё, что они захотят, дать им электричество. Я не собираюсь снабжать своих врагов электричеством или водой. Если кто-то еще хочет - пожалуйста, мы за них не отвечаем.

Ведущий: Это именно тот момент, который я бы хотел уточнить...

Беннет: Нет, это вы слушайте меня прямо сейчас. Я вас слушал достаточно.

Ведущий: Я пытаюсь наладить общение. Это моя программа, это мое шоу, и я задаю вопросы. А вы повышаете голос. Мы уже провели различие между ХАМАС...

Беннет: Позор вам. Я был премьер-министром, это абсолютный позор. Мы говорим об очень серьезной ситуации, а вы пытаетесь сразу перепрыгнуть на палестинские нарративы. Когда Великобритания воевала во Второй мировой, никто не спрашивал, что происходило в Дрездене. Потому что там были нацисты, чьей целью был Лондон. Так что позор вам, если вы продолжите эти лживые нарративы.

Напомним, 9 октября Израиль объявил, что вводит "полную осаду" сектора Газа после атак ХАМАС.

Власти сектора Газа рассказали, как живет регион в условиях блокады со стороны Израиля. Отмечалось, что в секторе Газа нет ни воды, ни электричества, ни топлива.

Также телеканал CNN обнародовал репортаж из сектора Газа, заявив, что Израиль бомбит один из самых густонаселенных районов планеты, не особо разбираясь, боевики там или мирные.