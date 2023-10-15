Китай поддерживает "правое дело палестинского народа по отстаиванию своих национальных прав".

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом.

"Основная причина ситуации между Израилем и палестинцами заключается в том, что право палестинского народа на государственность долгое время отодвигалось на второй план", - сказал Ван И.

Он добавил, что с этой "исторической несправедливостью" необходимо покончить как можно скорее. По его словам, попытки "сдержать насилие с помощью насилия" могут нанести еще больший вред и привести к более серьезным кризисам.

"Втягивание крупнейших региональных и мировых игроков в конфликт в Израиле продолжается. Пока, правда, на словесном уровне. Китай занимает все более четкую пропалестинскую позицию", - комментирует заявление Ван И Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, ранее министр иностранных дел КНР раскритиковал удары Израиля по сектору Газа.

Также мы писали, что, по данным СМИ, Иран уже предупредил ООН о своей готовности вмешаться в конфликт в случае начала наземной операции израильской армии в секторе Газа. Между тем в ЦАХАЛ заявили, что готовятся начать полномасштабное наступление, которое будет включать скоординированные атаки с воздуха, моря и суши.