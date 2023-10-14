Высокопоставленные представители администрации президента США Джо Байдена предупреждают своих израильских коллег о том, что необходимо избежать массовых жертв среди гражданского населения и гуманитарной катастрофы при подготовке к сухопутному наступлению на сектор Газа.

Об этом сообщает телекомпания NBC со ссылкой на американских чиновников.

Чиновники опасаются, что большое число жертв настроит мировое общественное мнение против Израиля.

По словам двух нынешних американских чиновников, в пятницу министр обороны США Ллойд Остин во время встречи в Израиле довел до сведения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта, что важно соблюдать международные правила ведения войны в борьбе с ХАМАС.

Также глава Пентагона передал израильтянам, что если в секторе Газа произойдет резкое увеличение жертв среди мирного палестинского населения, мир переключиться с преступлений ХАМАС на гибель людей в результате израильского вторжения.

Ранее Bloomberg сообщил, что США обеспокоены вероятными последствиями вторжения Израиля в сектор Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию с северной половины сектора Газа.

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