США обеспокоены вероятными последствиями вторжения Израиля в сектор Газа. К этим последствиям не готово само израильское правительство, полагают в Белом доме.

Об этом пишет Bloomberg.

"У Израиля нет плана того, что будет дальше с Газой после вторжения", - считают чиновники из окружения президента США Джо Байдена.

У американцев есть желание поддержать Израиль, но и "страх перед тем, что может произойти дальше. Отсутствие четкой конечной точки может привести к тому, что худший кризис в Израиле за последние 50 лет превратится в региональный пожар", - передают свои опасения чиновники.

Команда Байдена выразила обеспокоенность по поводу требования Израиля эвакуировать жителей северной части сектора Газа в течение 24 часов. Эксперты считают, что США вряд ли введут какие-то меры против Израиля, если гуманитарная ситуация в Газе станет еще хуже.

Напомним, сегодня армия Израиля дала жителям северной части сектора Газа время на эвакуацию до 16:00.

В то же время Washington Post пишет, что вчера Израиль нанес авиаудар по палестинцам во время эвакуации из сектора Газа. Минздрав Палестины сообщает, что прямо на дороге погибли около 70 беженцев и более 200 получили ранения.