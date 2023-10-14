В пятницу, 13 октября, Израиль нанес авиаудар по палестинцам во время эвакуации из сектора Газа. Погибли около 70 человек.

Об этом пишет Washington Post.

Издание со ссылкой на минздрав Палестины сообщает, что это произошло пятницу, прямо на дороге погибли около 70 беженцев и более 200 получили ранения.

Это подтверждает видео, подлинность которого проверена OSINT-экспертами Крисом Осиком и Габором Фризеном (осторожно, жесткие кадры).

На ролике видны мертвые тела, которые лежат на улице Салах-ад-Дина в Газе, в том числе нескольких маленьких детей. Ранее там двигались колонны с беженцами.

Сегодня армия Израиля дала жителям северной части сектора Газа еще шесть часов на эвакуацию в южную часть анклава. В сообщении ЦАХАЛ говорится, что эвакуационные коридоры будут открыты с 10:00 до 16:00 по местному времени.

По данным ООН, более 423 тысяч жителей сектора Газа уже стали внутренними беженцами.

Напомним, глава Европейского союза Жозеп Боррель назвал план Израиля по выселению палестинцев из Газы неприемлемым. По оценке ООН, такая эвакуация приведет к "разрушительным гуманитарным последствиям".