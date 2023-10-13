Журналистка CNN Сара Сиднер публично извинилась за информацию про "обезглавленных младенцев" в прямом эфире.

"Вчера в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что они подтверждают, что ХАМАС отрезал головы детям. Но сегодня израильские власти говорят, что они НЕ МОГУТ подтвердить информацию об обезглавленных детях. Впредь мне нужно быть осторожнее с формулировками, и я приношу извинения", - написала она.

Сиднер также уточнила, что её съемочную команду ввели в заблуждение, и добавила, что в своём репортаже отметила, что ХАМАС отрицал эти действия.

Напомним, израильский телеканал i24 сообщил, что в израильском поселении Кфар-Аз найдены 40 убитых младенцев. Другие израильские СМИ этих данных не подтвердили.

В то же время пресс-секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявлял в среду, что младенцы и более взрослые дети были найдены "обезглавленными" в кибуце Кфар-Аз.

Также о погибших детях упоминал израильский генерал-майор в отставке Итай Верув, но он не уточнил, сколько их было. По его словам, была "большая резня, большая катастрофа".

Президент США Джо Байден и вовсе заявил, что видел фотографии детей, обезглавленных боевиками ХАМАС. Однако в Белом доме позже опровергли эти слова.