Президент США Джо Байден заявил, что видел фотографии детей, обезглавленных боевиками ХАМАС. Однако в Белом доме позже опровергли эти слова.

Опровержение приводит телеканал CNN.

"Важно, чтобы американцы видели, что происходит: я имею в виду, я занимаюсь этим долгое время, я никогда не думал, что увижу подтвержденные фотографии обезглавливания террористами детей", - сказал президент США.

Но представитель Белого дома сообщил CNN, что ни Байден, ни сотрудники его администрации не видели подобных снимков или подтвержденной информации об обезглавленных членами ХАМАС детям.

Чиновник Белого дома уточнил журналистам, что высказывания президента относятся к публичным комментариям СМИ и официальных лиц Израиля. В частности, пресс-секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявлял в среду, что младенцы и более взрослые дети были найдены "обезглавленными" в кибуце Кфар-Аз.

Также CNN опубликовал еще одну новость на эту тему со ссылкой на источник в израильском правительстве, который не подтвердил инциденты с массовым обезглавливанием детей.

"Были случаи, когда боевики ХАМАС совершали обезглавливание и другие зверства в духе ИГИЛ. Однако мы не можем подтвердить, были ли жертвами мужчины или женщины, солдаты или гражданские лица, взрослые или дети", - сказал чиновник.

В ЦАХАЛ же заявили, что у военных есть доказательства подобных преступлений, но конкретное число жертв и детали пока назвать не могут.

"Мы знаем, что были мертвые младенцы. Есть доказательства того, что имело место обезглавливание. Я не знаю, как проверить цифры или как они были убиты", - сказал журналистам представитель ЦАХАЛ майор Нир Динар.

Ранее израильский телеканал i24 сообщил, что в израильском поселении Кфар-Аза найдены 40 убитых младенцев. Другие израильские СМИ этих данных не подтвердили.

Также о погибших детях упоминал израильский генерал-майор в отставке Итай Верув, но он не уточнил, сколько их было. По его словам, была "большая резня, большая катастрофа".

Как мы писали, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заплакал в прямом эфире из-за гибели людей в результате боевых действий в Израиле.