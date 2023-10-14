В сети появилось видео ударов Израиля по сектору Газа, на котором одновременно заметны вылеты ракет со стороны подразделений ХАМАС.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить масштабные разрушения в секторе Газа и прилеты ракет в жилые кварталы.

Тем временем сообщается, что ракеты, выпущенные из сектора Газа, поразили Тель-Авив. Есть погибшие и раненые.

Ранее мы публиковали фото момента ракетного удара по Исламскому университету Газы.

Напомним, армия Израиля призвала жителей Газы эвакуироваться на юг.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.