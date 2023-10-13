Появилось видео пожара на предприятии в израильской Хайфе.

Кадры публикуют телеграм-каналы.

Ранее движение ХАМАС объявило о запуске по северной части Израиля баллистических ракет "Аяш-250" с дальностью полета более 250 км (от Газы до Хайфы расстояние 150 километров), сообщает The Times of Israel.

В частности, в ХАМАС рассказали об ударе по штабу Северного военного округа Израиля, который находится в Цфате. Армия Израиля заявила, что одну из ракет перехватили над Хайфой.

Вызван пожар на предприятии в Хайфе падением обломков ракеты или же это был прямой прилет, пока не уточняется.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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