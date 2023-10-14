Армия Израиля дала жителям северной части сектора Газа еще шесть часов на эвакуацию в южную часть анклава. В сообщении ЦАХАЛ говорится, что эвакуационные коридоры будут открыты с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Очередной призыв уйти из Газы был опубликован на ресурсах израильской армии на арабском языке.

В сообщении указывается, что ЦАХАЛ может быть готов начать наземное вторжение в анклав.

Напомним, вчера ЦАХАЛ призвал всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться на юг ради их собственной безопасности и защиты.

Решение армии Израиля дать палестинцам 24 часа на выселение из Газы вызвало критику в ООН, Евросоюзе и ряде мусульманских государств.

По данным ООН, более 423 тысяч жителей сектора Газа уже стали внутренними беженцами.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию с северной половины сектора Газа.

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