Наземное вторжение Израиля в сектор Газа "неизбежно".

Об этом заявили два израильских чиновника, подтвердив, что операция произойдет в ближайшие часы или дни, пишет Politico.

В публикации говорится, что израильские официальные лица анонимно заявили, что был издан приказ об эвакуации, чтобы спасти как можно больше жизней палестинцев перед наземной операцией.

По их словам, короткий промежуток времени для этой эвакуации был необходим для того, чтобы у ХАМАС не было много времени на подготовку.

Представители правительства и вооруженных сил Израиля не стали комментировать будущие операции, хотя никто не отрицал приближение наземного вторжения.

Ранее компания Straftor, которую в определённых кругах называют "теневым ЦРУ", сообщила, что наземная операция Израиля в секторе Газа сделает невозможным дальнейшее сближение Израиля с Саудовской Аравией и спровоцирует кризис беженцев в Египте.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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