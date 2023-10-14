Глава Европейского союза Жозеп Боррель считает неприемлемой эвакуацию миллиона жителей Газы в соответствии с предупреждением Израиля.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Пекине.

"Я говорю, что, представляя официальную позицию Европейского Союза… [план эвакуации] совершенно, совершенно невозможно реализовать", - заявил Боррель.

"Представить, что в такой ситуации, как Газа, можно переселить миллион человек за 24 часа, можно только как гуманитарный кризис", - добавил он.

Ранее ООН призывал Израиль отменить приказ об эвакуации из северной части сектора Газа. По оценке ООН, такая эвакуация повлечет за собой перемещение более миллиона человек и приведет к "разрушительным гуманитарным последствиям".

Сегодня армия Израиля дала жителям северной части сектора Газа еще шесть часов на эвакуацию в южную часть анклава. В сообщении ЦАХАЛ говорится, что эвакуационные коридоры будут открыты с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию с северной половины сектора Газа.

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