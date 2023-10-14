Саудовская Аравия приостановила переговоры о нормализации отношений с Израилем. На данный момент проведение переговоров невозможно.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Напомним, срыв нормализации отношений саудитов с Израилем и со США (что могло бы иметь следствием снижение мировых цен на нефть) изначально называлось одной из главных целей нападения ХАМАС на Израиль.

Сегодня же глава МИД Ирана (поддерживает ХАМАС) заявил, Тегеран и Эр-Рияд договорились о поддержке Палестины, а также осуждении действий Израиля в секторе Газа.

Он также сказал, что президент Ирана Ибрагим Раиси и наследный принц Саудовской Аравии провели свой первый телефонный разговор.

Ранее мы писали, что наземная операция Израиля в Секторе Газа сделает невозможным дальнейшее сближение Израиля с Саудовской Аравией и спровоцирует кризис беженцев в Египте.

Также издание Bloomberg писало, что нападение ХАМАС подрывает усилия Байдена по созданию союза США, Израиля и Саудовской Аравии.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.