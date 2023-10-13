Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал отношение своей компании к арабо-израильской войне.

Соответствующий пост Дуров опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, было бы не сложно удалить каналы палестинского движения ХАМАС, но это привело бы к усугублению и без того тяжёлой ситуации на Ближнем Востоке.

"На этой неделе ХАМАС использовал платформу, чтобы предупредить жителей израильского Ашкелона об обстрелах перед тем, как начать ракетные удары. Помогло бы закрытие их канала спасти жизни или поставило бы под угрозу больше жизней?" - написал Дуров.

По его словам, в отличие от других платформ, где пользователи видят шок-контент, который продвигается алгоритмами, в Telegram люди читают только те каналы, на которые сами подписались. Что, по его мнению, делает маловероятным использование Telegram для значительной помощи пропаганде.

Напомним, сегодня ХАМАС сообщил в Telegram-канале о гибели 13 заложников после обстрела Израилем сектора Газа.

Также мы писали, что на днях Еврокомиссия обязала Telegram назначить представителя в ЕС для контроля контента. В случае отказа мессенджер могут заблокировать на территории Евросоюза.