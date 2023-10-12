Еврокомиссия обязала Telegram назначить своего юридического представителя для взаимодействия с международными органами. В случае отказа это сделать и в случае несоблюдения норм Евросоюза мессенджеру угрожают различными санкциями вплоть до блокировки на территории ЕС.

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке на брифинге в Брюсселе.

По его словам, до 17 февраля 2024 года руководство Telegram должно назначить представителя, который будет защищать интересы компании в Еврокомиссии.

Барке напомнил, что, согласно Акту о цифровых услугах ЕС, "Еврокомиссия получила новые следственные и правоприменительные функции" контроля контента в интернете. В случае подозрения о нарушении соцсетью или другой цифровой платформой норм ЕС Еврокомиссия "имеет право направить официальный запрос об информации, провести слушания, инспекции, могут быть приняты конкретные меры, наложены разовые или периодические штрафы".

"Если расследование установит, что платформа не выполнила требования Акта о цифровых услугах ЕС, может последовать штраф, который может достигать 6% общего оборота платформы, она также может быть помещена под усиленный надзор, и в качестве последней меры Еврокомиссия может потребовать от стран - членов ЕС блокировать эту платформу в Евросоюзе", - заявил он.

Павел Дуров пока не ответил на запрос и никак не прокомментировал новость.

Отметим, что Еврокомиссия в последнее время декларирует намерения резко ужесточить контроль над всеми соцсетями.

В частности, она высказывает претензии по поводу контента Х (Twitter), TikTok и Meta (Facebook, Instagram).

Еврокомиссия уже направила первые письма с претензиями к этим компаниям за распространение "нелегального контента" в связи с конфликтом в Израиле, о чем сообщил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. На основании этих случаев Еврокомиссия может запустить первые показательные расследования для демонстрации возможностей по контролю операторов интернет-платформ с помощью Акта о цифровых услугах Евросоюза.

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