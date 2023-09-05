В России начнут блокировать сайты, где рассказывают об установке VPN и обходе блокировок.

Соответствующий проект изменений в постановление правительства РФ опубликовало Минцифры.

По нему Роскомнадзор наделяется правом включать в реестр интернет-ресурсов, доступ к которым должен быть заблокирован в РФ, сайты с информацией о способах, методах обеспечения доступа ‎к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории РФ.

Ранее мы писали, что в РФ готовятся централизовано цензурировать контент на YouTube. С помощью нового сервиса YouTube будут смотреть не напрямую, а через специально созданный Ростелекомом сайт ytonline.ru, на котором возможна фильтрация контента.

Также согласно данным британской разведки, власти РФ активизировали свои постоянные усилия по нарушению доступа россиян к виртуальным частным сетям (VPN). Согласно сообщениям, многие из самых популярных VPN перестали использоваться в некоторых регионах России.

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