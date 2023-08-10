За последнюю неделю власти РФ, вероятно, активизировали свои постоянные усилия по нарушению доступа россиян к виртуальным частным сетям (VPN). Согласно сообщениям, многие из самых популярных VPN перестали использоваться в некоторых регионах России.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Виртуальные частные сети позволяют пользователям скрывать свой доступ к Интернету, сохранять конфиденциальность и обходить государственную цензуру. VPN чрезвычайно популярны в России, несмотря на то, что они запрещены с 2017 года. Они позволяют пользователям получать доступ к объективным международным источникам новостей, в том числе о войне в Украине, говорится в публикации.

По данным британской разведки, виртуальные частные сети, вероятно, представляют собой наибольшую уязвимость в попытках российского государства установить всеобъемлющий внутренний информационный контроль.

Помимо увеличения технических сбоев, правительство РФ также начало общественную информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, чтобы они избегали VPN, заявляя, что они подвергают риску свои личные данные.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе предложили запустить "Свободное радио России", чтобы "независимые российские журналисты могли вести репортажи без цензуры со стороны Кремля".

А в прошлом году президент РФ Владимир Путин раскритиковал Википедию за качество информации и поддержал создание ее "альтернативы".