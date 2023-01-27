В ЕС предлагают создать "Свободное радио России", чтобы "независимые российские журналисты могли вести репортажи без цензуры со стороны Кремля".

"Я хочу запустить проект "Радио Свободная Россия", - заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова, сообщает CNN.

Она предлагает проект, аналогичный идее "Радио Свободная Европа" или "Голос Америки" во времена холодной войны.

"Это не только моральный долг, это в наших личных интересах", - добавила еврокомиссар.

Йоурова рассказала о своем детстве в Чехии советских времен, чтобы опровергнуть аргумент о том, что "все русские" поддерживают Кремль, и призвала Европу не "разочароваться в российском обществе независимо от того, как мало или как много людей хотят услышать настоящие новости, а не кремлевскую пропаганду".

Ранее стало известно, что ВВС планирует полностью перейти на онлайн-вещание и отказаться от теле- и радиоэфира. Причина – падение телеаудитории.

Несмотря на то, что телевизионные и радиоканалы BBC охватывают десятки миллионов зрителей в месяц, почти все каналы наблюдают снижение аудитории в прямом эфире. При этом средний возраст зрителя BBC One - 60 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что с 7 октября вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора".

Документом запрещена публичная демонстрация/исполнение российских музыкальных произведений (песен в исполнении российских певцов, музыкальных клипов и др.) и гастроли российских исполнителей в Украине.

Запрет касается телевидения, радио и общественных мест.