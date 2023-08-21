В РФ готовятся централизовано цензурировать контент на YouTube. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Они публикуют служебное сообщение сотрудникам от руководства с предложением протестировать "сервис доступа к YouTube".

Этот сервис подразумевает, что YouTube будут смотреть не напрямую, а через специально созданный Ростелекомом сайт ytonline.ru, на котором возможна фильтрация контента.

По мнению исполнительного директора Общества защиты интернета Михаила Климарева, это похоже на тест фильтра для цензуры YouTube.

"Прямой доступ к YouTube заблокируют, но смотреть видео с него можно будет через "прокладку" - это портал Ростелекома. Только уже не все: котиков и кулинарию – пожалуйста, а крамольный с точки зрения власти контент он не пропустит", - разъясняет Климарев принцип действия сервиса.

После принятия политического решения на запуск такого фильтра понадобится около двух месяцев, считает эксперт.

Еще в пятницу сайт ytonline.ru был доступен для всех российских пользователей, но сейчас его уже закрыли.

Ранее СМИ писали, что в РФ намерены полностью заблокировать YouTube. В то же время, эти идеи вызвали неоднозначную реакцию среди россиян, поэтому власти, вероятно, сейчас и пытаются внедрить "компромиссный" вариант: чтобы и YouTube полностью не отключать, и возможность его цензурирования получить.

Ранее в британской разведке сообщили, что в РФ блокируют доступ россиянам к популярным VPN.

А в прошлом году президент РФ Владимир Путин раскритиковал Википедию за качество информации и поддержал создание ее "альтернативы".