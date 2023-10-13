В ХАМАС заявили, что 13 заложников, которых боевики движения вывезли из Израиля в сектора Газа, погибли во время израильских авиударов.

Об этом сообщается в Telegram-канале, связанном с палестинскими боевиками.

"В результате массированной израильской бомбардировки в течение 24 часов шесть заложников погибли в Северной провинции, семь - в провинции Газа, еще трое - в других провинциях", - говорится в сообщении.

По словам представителей ХАМАС, среди погибших якобы есть иностранные граждане.

Напомним, на днях ХАМАС пригрозил за каждый удар Израиля по жилым домам казнить в прямом эфире захваченных заложников.

Сегодня посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что в плену ХАМАСа могут находиться граждане Украины.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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