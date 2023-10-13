В плену ХАМАСа могут находиться граждане Украины.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

"Следует понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не подтвержденная информация. Прошу не производить фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности", — заявил Корнийчук в эфире телемарафона.

Вчера МИД сообщал, что девять граждан Украины считаются пропавшими без вести. Украина в сотрудничестве с израильской полицией продолжают поиск этих людей.

Количество погибших остается тем же - семь украинцев, из которых только одна женщина имела украинский паспорт.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла". При этом международные правозащитные организации обвиняют в военных преступлениях и Израиль, и ХАМАС.

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