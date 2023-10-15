Иран пригрозил Израилю вмешательством в случае наземной операции в секторе Газа.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, послание передал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан специальному координатору ООН по ближневосточному мирному процессу Тору Веннесланду во время встречи в Бейруте.

Представитель ООН просил главу МИД Ирана помочь в предотвращении расширения конфликта на Ближнем Востоке. На это Абдоллахиан ответил, что Иран не хотел бы, чтобы конфликт перерос в региональную войну. Но предупредил, что если Израиль выполнит свое обещание о наземном наступлении в Газе, то "Ирану придется ответить".

А на телеканале "Аль-Джазира" Абдоллахиан заявил, что ливанская "Хезболла" определила все "этапы красных линий" и примет "соответствующие меры на каждом этапе".

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что ситуация в регионе ухудшится, если Израиль не прекратит "эскалацию конфликта" в секторе Газа.

Администрация США не исключает, что Иран на определенном этапе может напрямую вмешаться в конфликт между Палестиной и Израилем, о чем заявил в воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в воскресном эфире телеканала CBS.

"Мы не можем исключать, что Иран предпочтет каким-либо образом напрямую поучаствовать в войне между Израилем и (палестинским движением) ХАМАС", - сказал Салливан.

Тем временем, по данным газеты The Times of Israel, израильская армия завершает подготовку к крупной наземной операции в секторе Газа.

Военные готовятся начать полномасштабное наступление, которое будет включать скоординированные атаки с воздуха, моря и суши.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на первом заседании нового Кабмина чрезвычайного времени, что "Израиль уничтожит ХАМАС".

Ранее о том, что Израиль хотел начать наземную операцию уже на этих выходных, но затем перенес ее начало из-за плохих погодных условий, написала газета The New York Times.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа.

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