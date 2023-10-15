Наземная операция Израиля в сектор Газа должна была начаться на этих выходных. Тель-Авив отложил ее на несколько дней из-за высокой облачности. Погода затруднила видимость для пилотов и БПЛА, поэтому наступление было решено отложить

Об этом сообщил New York Times со ссылкой на источники.

Целью запланированной операции является уничтожение политического и военного руководства ХАМАС. В США опасаются что, наступление грозит втянуть Израиль в многомесячные уличные бои за каждый дом.

Основа обороны Газы - сеть подземных тоннелей, в которых закрепились палестинские боевики. Весь сектор Газа усеян минами-ловушками.

Израильская армия полагает, что ХАМАС попытается подорвать тоннели в то время, когда израильские солдаты будут над ними находиться. Также ХАМАС планирует выходить по этим тоннелям в тыл израильской армии.

Ранее сообщалось, что армия Израиля заявила о готовности к наземной операции в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа.

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