Армия Израиля заявила, что закончила подготовку к наземной операции в секторе Газа.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

"Батальоны и солдаты ЦАХАЛ развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий с упором на масштабную наземную операцию. Сейчас силы ЦАХАЛ, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли", - говорится в заявлении пресс-службы израильской армии.

Как пишет газета The Jerusalem Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с солдатами у границы с сектором Газа сказал, что "следующий этап наступает".

Напомним, сегодня армия Израиля дала жителям северной части сектора Газа время на эвакуацию до 16:00.

Накануне в Израиле назвали "неизбежным" наземное вторжение в сектор Газа. Сообщалось, что операция произойдет в ближайшие часы или дни.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию с северной половины сектора Газа.

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