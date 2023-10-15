Приказ израильских властей о переселении более чем миллиона жителей Газы на юг анклава продолжает вызывать критику в мире. К ней присоединилась Всемирная организация здравоохранения.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"ВОЗ решительно осуждает неоднократные приказы Израиля об эвакуации 22 больниц, в которых находятся более 2000 стационарных пациентов на севере сектора Газа", - говорится в заявлении организации.

Там добавили, что для многих пациентов это может быть равносильно смертному приговору.

"Принудительная эвакуация пациентов и медицинских работников еще больше усугубит нынешнюю гуманитарную катастрофу в области общественного здравоохранения", - заявила ВОЗ.

В Китае также отреагировали на ситуацию в палестинском анклаве. По мнению Пекина, действия Израиля в секторе Газа "вышли за рамки самообороны", и Тель-Авив должен "прекратить коллективное наказание жителей сектора Газа". Такую позицию высказал министр иностранных дел Китая Ван И..

В Израиле же заявляют, что начнут военные операции в секторе Газа только после эвакуации мирного населения.

"Мы начнем значительные военные операции только после того, как увидим, что гражданские лица покинули этот район. Очень важно, чтобы люди в Газе знали, что мы очень, очень щедро потратили время. Мы предупредили заблаговременно, более, чем за 25 часов", - сообщил CNN представитель ЦАХАЛ, подполковник Джонатан Конрикус.

По его словам, жители северной части Газы должны прислушаться к предупреждению и эвакуироваться в южную часть сектора.

"Очень важно, чтобы люди в Газе знали, что мы очень, очень щедро потратили время. Мы предупредили заблаговременно, более, чем за 25 часов", - добавил Конрикус.

Напомним, ЦАХАЛ призвал всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться на юг ради их собственной безопасности и защиты.

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