В секторе Газа заблокированы 243 украинца, которым нужна срочная эвакуация.

Об этом написал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в своём Телеграм.

"Ситуация там критическая. Люди без света, коммуникаций, в опасности", - добавил Лубинец, который прибыл в граничащий с сектором Газа Египет с целью организовать вывоз украинцев.

По его словам, сейчас пункт пропуска Рафах заблокирован, и представители Украины пытаются решить этот вопрос с властями Египта.

Позже Лубинец заявил, что украинцев не удалось эвакуировать из сектора Газа, поскольку Израиль отозвал разрешение на эвакуацию за два часа до ее начала.

"Вчера было разрешение на эвакуацию граждан Украины. Сегодня за два часа до этой эвакуации по непонятным причинам в МИД Израиля сообщили о том, что они не гарантируют безопасность и отзывают это разрешение. Уже есть официальное заявление от нашего МИД, наш посол направил официально ноту протеста", - сказал Лубинец.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что данные об украинцах в плену у ХАМАС не подтвердились.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию с северной половины сектора Газа.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.