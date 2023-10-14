Информация об украинских гражданах в плену ХАМАС не подтвердились.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью изданию "Зеркало недели".

Ранее дипломат допускал такую возможность, поскольку несколько украинцев после начала боевых действий в Израиле пропали без вести.

По его словам, в ближайшие дни из Израиля в Румынию должны эвакуировать не менее 260 украинских граждан.

"Сегодня выезжают 208 человек, завтра – 52. И следующий рейс мы будем формировать на 18 октября. Это все билеты, приобретенные через посольство", – отметил дипломат.

Как мы сообщали, посольство в Израиле готовит срочную эвакуацию украинцев из сектора Газа.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

После этого военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года. Парламентские силы Израиля договорились о создании чрезвычайного правительства.

ЦАХАЛ вернул контроль над всей территорией Израиля. Но ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа. Также бомбежки происходят на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

Израиль дал палестинцам сутки на эвакуацию с северной половины сектора Газа.

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