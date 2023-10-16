Президент РФ Владимир Путин заявил, что план Китая можно положить в основу мирного урегулирования в Украине.

По его словам, предложения КНР "вполне реалистичны". Об этом Путин сказал государственному телевидению Китая.

При этом он напомнил, что Владимир Зеленский издал указ, который запрещает вести переговоры с нынешним руководством РФ.

Путин едет в Китай на форум "Один пояс – один путь", который состоится 17-18 октября. Судя по всему, в рамках этого визита и состоялось интервью.

Напомним, что китайский план не предполагает вывода российских войск из Украины и призывает начать переговоры на нынешней линии фронта (так называемый "корейский сценарий"). Это не совпадает с позицией Украины и НАТО, которые требуют полного вывода войск РФ до начала переговоров.

Ранее мы писали о том, что означают для Украины итоги визита Си Цзиньпина в Москву.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Продолжаются бои в Авдеевке, где россияне не оставляют попытки прорвать оборону ВСУ. Вокруг города не утихают стрелковые бои и массированные обстрелы. Над городом постоянно кружат российские БПЛА. Авдеевка страдает от сильных обстрелов, там горят многоэтажки, а волонтеры привозят еду оставшимся жителям (их чуть более полутора тысяч).

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