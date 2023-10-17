Президент РФ Владимир Путин в Китае первым зашёл на приветственный банкет Си Цзиньпина.

Данное видео попало в телеграм-каналы политических обозревателей.

Как пишут российские СМИ, Путин был приглашён на форум "Один пояс, один путь" в качестве главного гостя. Он также должен выступить на открытии форума 18 октября вторым — после президента КНР Си Цзиньпина.

В ходе данного визита, одним из основных мероприятий была встреча Путина с Си.

Ранее Путин прибыл на встречу участников форума в Китае, где его встретили Си Цзиньпин со своей женой. Американская газета The Wall Street Journal пишет, что визит Путина в Китай наглядно показывает, что США не удалось разорвать связи Пекина и Москвы. Торговые отношения между странами, наоборот, расширяются: китайские компании продают РФ технологии, а КНР импортирует российское топливо в больших объёмах, помогая Москве пополнять казну в условиях западных санкций.

Мы также сообщали, что в начале весны Лукашенко посещал Пекин и встречался с Си Цзиньпином. Перед этим белорусский президент дал интервью китайским СМИ, в котором призвал прислушаться к мирному плану Пекина по Украине.