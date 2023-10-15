Назначенный главой Крымской митрополии митрополит Тихон (Шевкунов), которого называют духовником президента РФ Владимира Путина, сравнил свой отъезд на полуостров с отправкой на Колыму.

Об этом митрополит заявил в обращении к братии и прихожанам Псково-Печерского монастыря.

Тихон попросил помолиться о нем, отметив, что в службе в Крыму есть свои сложности.

"Что такое Крым? Что такое Крым был в Древней Греции, в Византии? Колыма! Это Колыма! Это для нас он Крым, а для них это было место, где люди не жили нормально. Ссылали туда и Златоуста, и Климента, папу римского. На Колыму! Вот и мне - на курорты Колымы", - сказал он.

Тихон (Шевкунов) был епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии с мая 2018 года. О назначении Тихона главой Крымской митрополии было объявлено после заседания Священного синода РПЦ 11 октября. Митрополия, образованная летом 2022 года, находится в Симферополе и включает Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии.

Напомним, прошлой осенью митрополит Тихон заявил, что России и Украине нужно заключить мир "по воле Божьей".

Тем временем в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий через суд ликвидировать религиозные организации, чьи представители совершали преступления против основ национальной безопасности Украины.