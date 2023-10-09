В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, позволяющий через суд ликвидировать религиозные организации, чьи представители совершали преступления против основ национальной безопасности Украины.

Карточка документа появилась на сайте парламента.

Речь в проекте закона идёт о таких статьях уголовного кодекса, как "пропаганда войны", "разжигание межрелигиозной розни", "терроризм", "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны", "нарушение законов и обычаев войны", "геноцид" и "наёмничество".

Документ в Раду внесла группа депутатов "Слуги народа", "Евросолидарности", "Голоса", "За будущее" и "Доверия", в том числе Никита Потураев, Евгения Кравчук и Владимир Вятрович.

Вероятнее всего, законопроект направлен прежде всего на запрет Украинской православной церкви, против священников которой СБУ регулярно возбуждает уголовные дела по указанным выше статьям.

До этого спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что в Верховной Раде нет голосов, чтобы запретить УПЦ.

В весеннем докладе ООН меры украинской власти против УПЦ были внесены в перечень нарушений прав граждан.

Мы также сообщали, что в ООН признали нарушением прав расторжение договора Киевской лавры с УПЦ и насилие над её прихожанами.