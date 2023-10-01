Часть известных политиков и активистов выступила против переноса праздника защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября в связи с переносом в религиозном календаре ПЦУ праздника Покрова пресвятой Богородицы.

Соответствующие заявления опубликованы на страницах активистов в соцсетях.

Так, экс-нардеп Татьяна Черновол заявила, что праздник нельзя переносить, поскольку 14 октября 1942 года была создана УПА.

"Для всех, для кого День защитника не формальный, а особый праздник, прошли свой путь к этому, имеют свою личную историю. Она не привязана к религии, она привязана именно ко дню", - написала Черновол.

Также против переноса праздника высказался и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

"Друзья, прошу завтра меня ни с какими праздниками не поздравлять! День Покрова пресвятой Богородицы, День украинского казачества, День УПА и День защитника Украины я буду отмечать с предстоятелем УПЦ-КП святейшим патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом, со своими соратниками-патриотами, националистами так, как наши деды, прадеды с 988 года по сегодня 14 октября", - написал он в Facebook 30 сентября.

Напомним, сегодня президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по поводу Дня защитника Украины, который с этого года отмечается 1 октября.

На новый календарь перешла ПЦУ, а также власть в случае отдельных праздников, например, Рождества, за которым официально оставили только 25 декабря. УПЦ остаётся на старом, юлианском календаре.