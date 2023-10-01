Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из батальонов ВСУ почетное название в честь основателя ОУН Евгения Коновальца.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о 131-м отдельном разведбатальоне Сухопутных войск, который теперь имеет ленту "имени полковника Евгения Коновальца".

Коновалец, бывший членом правительства Симона Петлюры, стоял у истоков "Украинской военной организации", а потом и "Организации украинских националистов", которую позже возглавил Степан Бандера.

В мае 1938 года Коновалец был убит агентом НКВД Павлом Судоплатовым. Отметим, что батальон "имени Судоплатова" уже воюет на стороне российской армии в Запорожской области.

Напомним, недавно в Канаде во время визита Владимира Зеленского произошел резонансный скандал. В канадский парламент пригласили ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунка, где ему аплодировали все собравшиеся, включая Зеленского и премьера Канады Джастина Трюдо. После этого СМИ затопила волна негатива, возмутились еврейские организации и власти Польши. Посол Польши потребовал извинений за появление в парламенте Канады ветерана дивизии "Галичина".

Скандал заять не удалось, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден назвать чествование ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте "чудовищным надругательством" над памятью о жертвах Холокоста и других, пострадавших от нацизма.

После скандала парламент Канады осудил нацизм во всех его формах и отозвал оказанные почести ветерану дивизии СС "Галичина", а спикер палаты общин Энтони Рота подал в отставку.

Мы подробно разбирали резонансный скандал с овациями в честь эсэсовца в парламенте в отдельном материале.