Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал чествование ветерана дивизии СС "Галичина" в парламенте Канады "чудовищным надругательством" над памятью о жертвах Холокоста и других, пострадавших от нацизма.

Об этом он сказал журналистам перед выступлением в парламенте.

"Через несколько минут я выступлю перед всеми канадцами, перед евреями здесь и во всем мире, а также перед украинцами, чтобы принести искренние извинения парламента за то, что произошло в [прошлую] пятницу. Это была ошибка, которая скомпрометировала парламент и Канаду", - отметил глава правительства.

Трюдо также добавил, что это "причинило страдания" полякам, цыганам, людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, инвалидам, расовым меньшинствам и "многим другим миллионам людей, пострадавшим от геноцида нацистов".

"Я хочу подчеркнуть, что Канада очень сожалеет о сложившейся ситуации", - продолжил Трюдо. При этом, по словам премьера, случившимся воспользовалась Россия для того, чтобы начать "ложную пропаганду о том, за что борется Украина". Он сообщил, что Оттава продолжит поддержку Киева.

Из речи Трюдо можно выделить такие ключевые идеи:

Появление в парламенте Ярослава Хунка оскорбило не только евреев и поляков, но также ЛГБТК+-сообщество и инвалидов, которых преследовали нацисты. Чествование нациста в парламенте Канады является чудовищным надругательством над памятью о жертвах Холокоста и других, пострадавших от нацизма. Эта ужасная ошибка политизируется Россией и теми, кто ее поддерживает, и используется, чтобы распространять лживую пропаганду. Канада продолжит противостоять российской агрессии и пропаганде, продолжит поддерживать Украину финансово, гуманитарно, дипломатически. Будет с ней столько, сколько понадобится.

"Скандал, который поднялся вокруг аплодисментов ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунка в парламенте Канады, многие в Украине склонны списывать на происки России и ее группы поддержки на Западе. Однако это очень упрощенная картина", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".



Россия постоянно пытается использовать различные инфоповоды, чтобы подорвать доверие Запада к Украине, однако практически никогда западные лидеры на это не реагируют, призывая не поддаваться российской пропаганде. Первоначально такая же реакция была и в отношении скандала с ветераном дивизии СС. Его канадские власти пытались явно потушить. Но в конце концов спикер палаты общин Канады принес извинения, а потом был вынужден уйти в отставку.



Основная причина – идеологическая. У власти в ведущих странах Запада находятся леволиберальные элиты, для которых любой национализм – это зло. Тем более радикальный (интегральный) национализм ОУН и Бандеры, не говоря уже о дивизии СС "Галичина", которая воевала в составе войск нацистской Германии.



Поэтому правительство Трюдо, одного из самых ярких представителей леволиберального мейстрима, и не могло проигнорировать скандал, несмотря на все свое желание.



В то же время традиционно конкретно к украинскому национализму на Западе, а особенно в США отношение терпимое по двум причинам. Во-первых, его воспринимали как необходимый элемент для борьбы с Россией - и тем более воспринимают его таким сейчас, во время полномасштабной войны. Во-вторых, из-за большого влияния представителей украинской диаспоры на определение политики Вашингтона по отношению к Украине (об их воззрениях можно судить, например, по Ульяне Супрун).



Однако, когда националистические темы выходят за пределы страны, переставая быть для внутреннего потребления, реакция, как показал скандал в канадском парламенте, может быть жесткой.



При этом в Украине во время войны идет очевидный рост влияния националистов и ультраправых. Сформированные на базе их организаций (например, "Азова") подразделения – одни из самых известных, активных и медийно раскручиваемых.



И после окончания войны идеологический диссонанс между "полевевшим" Западом и "поправевшей" Украиной может стать одной из проблем в отношениях Киева с западными союзниками. Особенно с учетом стремлений вступить в ЕС.

Что касается Польши, где у власти находятся сейчас не леволибералы, а правоконсерваторы, то это отдельный случай. Там к украинскому национализму претензии другого рода, связанные с историческими моментами, которые для польских правых принципиально важны.

Сегодня в МИД Германии назвали неприемлемым инцидент с овациями в парламенте Канады в честь эсэсовца.

"Страна" подробно разбирала этот громкий скандал.