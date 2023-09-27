После скандала в канадском парламенте, где президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо аплодировали ветерану дивизии СС "Галичина" Ярославу Хунка, в Украине возобновилась дискуссия, является ли эта дивизия преступной организацией на основании приговора Нюрнбергского трибунала.

В Украине распространена точка зрения, что "Галичина" не является преступной нацистской организацией, поскольку не упоминалась в приговоре Нюрнбергского трибунала.

В то же время, как можно увидеть из текста приговора, в этом вердикте осуждается вся СС как организация, без деления на составные части.

"Обвинение назвало охранные отряды национал-социалистской рабочей партии Германии (общеизвестные под названием СС) в качестве организации, которая должна быть признана преступной", - говорится в приговоре.

Трибунал также перечислил структуры, которые входили в состав организации, признанной преступной: общая СС, войска СС, соединения СС "Мертвая голова" и члены любого рода полицейских служб, которые были членами СС. Исключение сделано только для кавалерийских соединений СС.

"Галичина" входила, как известно, в состав войск СС (Waffen SS). То есть как отдельное соединение подпадает под действие приговора трибунала. В его тексте ее название действительно не упоминается. Но там не упомянуты и другие военные дивизии СС - такие как "Дас Райх" или "Викинг". Однако формулировки приговора этого и не требуют: преступными объявлены все составные части СС, кроме кавалерии.

При этом в индивидуальном порядке не каждый эсэсовец может считаться преступником, говорится в приговоре Нюрнбергского трибунала.

Таковыми являются те, кто "стал членами этой организации или оставались ее членами, зная, что эта организация используется для совершения действий, определяемых преступными", а также лично замешаны в совершении подобных преступлений. Из списка преступников исключаются лица, призванные в СС по мобилизации "таким образом, что они не имели права выбора" (отметим, что формально "Галичина" была добровольческой дивизией СС), а также те, кто не совершал военных преступлений.

Приговор Нюрнбергского трибунала

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