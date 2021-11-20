Депутаты Тернопольского областного совета приняли обращение о создании в Киеве Украинского национального пантеона героев. В пантеон они хотят перенести останки Симона Петлюры, Степана Бандеры и Евгения Коновальца.

Обращение, датированное 10 ноября, опубликовано на сайте облсовета.

Обращение адресовано президенту Зеленскому, Верховной Раде и Кабинету министров.

В его начале депутаты помянули "новейшую российско-украинскую войну", отметив, что многие поколения украинцев ведут борьбу за независимость страны и никто не знает, сколько еще их сложат свои головы, "защищая свободу Украины от посягательств имперской России".

Проведя затем краткий экскурс в историю борьбы за независимость, депутаты перешли к делу - своему предложению насчет пантеона.

"Сейчас весь мир является свидетелем создания новой украинской истории, борьба за независимость продолжается. И как никогда украинцам нужна опора, прочный фундамент для достижения полной победы. Одной из составляющих этого фундамента должен стать украинский национальный пантеон героев. Нация должна чествовать всех украинцев, кто боролся за Украину... Мемориальный комплекс Украинский национальный пантеон героев должен стать местом единения живых, где каждый украинец будет чувствовать себя представителем великого народа, гордым его героическом прошлом, а также осознавать себя причастным к созданию его современной истории", - с пафосом говорится в обращении.

С целью "увековечения памяти об украинцах, отдавших свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии", депутаты предложили следующее:

безотлагательно начать практическое воплощение в жизнь проекта строительства в Киеве Украинского национального пантеона героев;

обеспечить перезахоронение в новом мемориальном комплексе "выдающихся украинских деятелей" - Филиппа Орлика, Богдана Хмельницкого, Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Степана Бандеры, Андрея Мельника и других.

Ранее тот же облсовет принимал решение о моратории на публичное использование любого русскоязычного культурного продукта.

А недавно председатель Тернопольского областного совета Николай Головко заявил, что Украина может стать центром белой цивилизации.