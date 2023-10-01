Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение по поводу Дня защитника Украины, который с этого года отмечается 1 октября.

"Трудные времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно.

Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет "отключить" нашу стойкость, выдержку, прочность, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: Будем бороться столько, сколько потребуется!

Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше", - сообщил Зеленский.

Ранее праздник приходился на 14 октября и совпадал с православным днём Покрова Пресвятой Богородицы, но после перехода на григорианский календарь Покров "сместился" на 1 октября.

На новый календарь перешла ПЦУ, а также власть в случае отдельных праздников (например, Рождества, за которым официально оставили только 25 декабря. УПЦ остаётся на старом, юлианском календаре.

Война в Украине идет уже 585-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 1 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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