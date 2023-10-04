Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало меры украинской власти, принятые против УПЦ, как нарушения прав граждан.

Текст доклада с такими оценками был опубликован на сайте ведомства.

Так, в документе отмечается, что на территории, подконтрольной Украине, правительство и местные власти приняли ряд мер против Украинской православной церкви, в том числе расторгли договор аренды государственной Киево-Печерской лавры.

Кроме того, УВКПЧ задокументировало 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз, возникших в результате конфликтов между прихожанами различных православных общин.

"При этом напряжённость была особенно высокой в марте и апреле 2023 года", — говорится в докладе.

Следует отметить, что на территориях, захваченных россиянами, отмечены преследования священников как УПЦ, так и ПЦУ, а также секты Свидетелей Иеговы, которая объявлена в РФ экстремистской организацией.

Ранее мы писали, что у семинаристов УПЦ забрали корпуса Киево-Печерской лавры, где располагалась Киевская духовная академия.

Мы также сообщали, что у монастыря УПЦ в Житомирской области отсудили и вернули в госсобственность усадьбу Терещенко.