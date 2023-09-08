Суд вернул в государственную собственность дом-усадьбу Терещенко в Житомирской области. Он находился в собственности Червонского женского монастыря Рождества Христова УПЦ.

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

"По иску прокуроров Бердичевской окружной прокуратуры Житомирской области возвращен в государственную собственность памятник архитектуры местного значения – дом-усадьба Терещенко. Дом является объектом культурного наследия ХIX века. На территории усадьбы находятся дворец и другие сооружения, где когда-то размещались конюшни и авиамастерские. Прокуроры в Хозяйственном суде Житомирской области доказали нарушение имущественных прав государства на памятник. Суд удовлетворил иск в полном объеме", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, несмотря на статус охраняемого объекта, смена владельцев произошла без обязательной процедуры согласования с уполномоченными органами.

Еще одним правовым основанием обращения в суд стала необходимость сохранения памятника архитектуры как ценности для государства, добавили в прокуратуре.

Дом и усадьба Терещенко были построены в пгт Червоное в 1851 году графом Грохольским в стиле неоготики. Вскоре их продали семье украинских промышленников-сахарников и меценатов Терещенко.

Сейчас здание частично в аварийном состоянии, нуждается в реставрации и охране. Оно входит в реестр культурного наследия.

Ранее экс-нардеп Вадим Новинский заявлял, что нынешнее усиление давления на УПЦ и сложившаяся ситуация вокруг Киево-Печерской лавры происходят в интересах Вселенского патриарха. По его словам, Фанар хочет взять монастырь под свой контроль.

Мы также сообщали, что в Хмельницкой области массово переводят храмы УПЦ под юрисдикцию ПЦУ.