"Раздавал кремлевские агитки". СБУ сообщило о подозрении клирику УПЦ (МП) в Житомирской области
Служба безопасности совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу на настоятеля церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП), который разжигал религиозную ненависть.
Об этом сообщает СБУ.
По данным следствия, клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной общины Житомирщины.
Во вражеских "агитках" их авторы изображали войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и отрицали вооруженную агрессию России против Украины.
Тексты печатной продукции оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним.
Установлено, что клирик распространял вражеские нарративы по указанию митрополита, которому СБУ уже сообщила о подозрении в преступлениях против Украины.
Ранее мы писали, что наместника лавры в Киеве митрополита Павла выпустили из-под стражи после уплаты залога в 33 миллиона гривен.
СБУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения России начато расследования 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, в том числе и архиереев УПЦ. Судом уже вынесено 15 обвинительных приговоров.