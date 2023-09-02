Служба безопасности совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу на настоятеля церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП), который разжигал религиозную ненависть.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной общины Житомирщины.

Во вражеских "агитках" их авторы изображали войну в Украине как "внутренний гражданский конфликт" и отрицали вооруженную агрессию России против Украины.

Тексты печатной продукции оскорбляли религиозные чувства украинцев, унижали взгляды верующих других конфессий и формировали враждебные настроения к ним.

Установлено, что клирик распространял вражеские нарративы по указанию митрополита, которому СБУ уже сообщила о подозрении в преступлениях против Украины.

Ранее мы писали, что наместника лавры в Киеве митрополита Павла выпустили из-под стражи после уплаты залога в 33 миллиона гривен.

СБУ сообщает, что с начала полномасштабного вторжения России начато расследования 65 уголовных производств в отношении священнослужителей, в том числе и архиереев УПЦ. Судом уже вынесено 15 обвинительных приговоров.