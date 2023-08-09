Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора с УПЦ об аренде помещений Нижней Лавры.

Об этом сообщает Министерство культуры.

"В марте текущего года Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра УПЦ МП обратилась к Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" с иском о признании недействительным заключенной между ними сделки по одностороннему отказу от договора о безвозмездном пользовании религиозной организацией культовой государственной собственностью, а также применения последствий недействительности сделки.

Исследовав материалы дела №910/4552/23 на судебном заседании 9 августа по результатам слушания по существу, Хозяйственный суд города Киева принял решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме", - говорится в сообщении суда.

Напомним, решение о расторжении договора было принято Минкультом еще 29 марта.

"То есть, суд первой инстанции церковь проиграла. Но, скорее всего, будет подавать на решение суда апелляцию", - анализирует решение суда "Политика Страны".

Напомним, "Страна" подробно писала о том, почему УПЦ выселяют из Лавры и какие последствия это будет иметь.