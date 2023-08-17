Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогерше, которая участвовала в массовых акциях прихожан УПЦ против изгнания монахов из Киево-Печерской лавры в марте-апреле.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Судя по фото, речь идет о Виктории Кохановской, которая уже находится под домашним арестом по другим обвинениям.

Правоохранители заявляют, что она провоцировала стычки и религиозную рознь во время массовых акций в лавре, а также публично отрицала вооруженную агрессию РФ.

В частности, она вела стримы в соцсетях, в которых "подстрекала людей сопротивляться законным действиям правоохранителей и оскорбляла религиозные чувства украинцев", сообщают в ведомстве.

По данным СБУ, у себя в Facebook она называла войну в Украине "внутренним гражданским конфликтом", говорила о "неотвратимости" оккупации всей территории и "пыталась дискредитировать украинских защитников".

Лингвистическая экспертиза подтвердила состав преступления в ее словах, заявляет СБУ.

У нее дома прошли обыски. Дело заведено по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса: изготовление, распространение материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Решается вопрос об избрания ей меры пресечения.

Напомним, ранее Кохановская проходила по двум статьям, "хулиганство" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений".